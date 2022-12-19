Представлена збірна з гравців, які провалились на ЧС-2022 в Катарі.
ГАРЕТ БЕЙЛ, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 20:37
Авторитетне видання L’Equipe склало збірну з найгірших гравців катарського Мундіалю. Серед розчарувань турніру знайшлося місце Гарету Бейлу, Янніку Карраско та Петру Зеліньскі.
Воротар: Вейн Геннессі (Уельс);
Захисники: Метті Кеш (Польща), Хосейн Канаанізадеган (Іран), Буалем Хухі (Катар);
Півзахисники: Яннік Карраско (Бельгія), Андреас Ольсен (Данія), Кристян Бєлік (Польща), Пйотр Зеліньскі (Польща), Гарет Бейл (Уельс), Крепен Діатта (Сенегал);
Нападник: Антоні Контрерас (Коста-Рика).
Нагадаємо, поляки вилетіли від Франції на стадії 1/8 фіналу, Уельс та Бельгія не змогли вийти з групи. Переможцями турніру стали аргентинці.