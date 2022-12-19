ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бейл, Карраско та Зелінські — в збірній розчарувань чемпіонату світу

Представлена збірна з гравців, які провалились на ЧС-2022 в Катарі.

ГАРЕТ БЕЙЛ, GETTY IMAGES