Італія

Керманич Роми розніс уболівальників за погану підтримку команди.

Напередодні Рома здобула важку домашню перемогу над Вероною в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Рома — Верона 1:0 Відео гола та огляд матчу італійської Серії A

Однак, не дивлячись на здобуття "вовками" важливих трьох очок, уболівальники команди Жозе Моурінью залишились незадоволеними виступом власної команди, про що неодноразово нагадували безпосередньо за ходом гри.

Португальському фахівцю така поведінка фанів не припала до душі, тож він не залишив її осторонь під час коментаря після фінального свистка.

"Я привітав усіх, хто виграв цю гру для нас на футбольному полі, і її дійсно виграв кожен футболіст Роми. Думаю, що лише Дібали, Дарбо та Абрагама, який поїхав до лікарні, не були серед присутніх у натовпі після фінального свистка.

Вони перемогли завдяки командному духу та неймовірній жертовності. Хлопці зіграли дуже добре, і зробили це єдиним способом, яким ми взагалі можемо грати проти Верони, проти якої дуже важко будувати комбінаційний футбол.

Я можу сказати, що п’ять-шість із них грали в Астурії нещодавно, Карсдорп не грав більше двох місяців, Спінаццола відновлювався через травму, Бове тільки минулого сезоні грав на пластиковому полі, Белотті провів лише кілька ігор, Сольбаккен вчиться грати з нами і знайомиться з тактикою нашої команди, Ель-Шаараві роками не грав двох ігор поспіль, зараз він грає цілих чотири-п'ять матчів, поки повністю не виснажиться.

Залевський грає праворуч, ліворуч, нападники також пересуваються, я думаю, що люди не розуміють, чого заслуговує ця команда. Белотті провів фантастичну гру, і, зважаючи на всю свою наполегливу роботу, він заслужив забити гол сьогодні. Був неймовірний сейв від Монтіпо, а могло б бути 2:0. Я не міг бути більш задоволений грою хлопців.

Я розчарований, що люди не віддають належного цим хлопцям за роботу, яку ми всі виконуємо в дуже складних умовах. Або не розуміють, або не хочуть розуміти обставини. Я вдячний за все, що вони роблять.

Коли стадіон розпроданий, як проти Буде-Глімта, тоді стадіон може виграти гру. Коли так, як сьогодні, то можна тільки пожалітись на таку підтримку. Через 15-30 хвилин гри люди починають глузувати з неправильного пасу. Вони не розуміють, що ми тут робимо.

Я сказав у коментарі клубному телебаченню, що коли люди дивляться на нашого правого захисника, він не Кафу чи Майкон. Якщо я вболіваю за Рому, я повинен нести Бове на своїх плечах, тому що він більший фанат Роми, аніж ці люди. Коли я приїхав, він збирався йти в оренду в команду Серії С, натомість він зараз грає в старті за Рому.

Ви, ЗМІ, також узагалі в не допомагаєте. Інші клуби у вас — це феномени, а ми, коли перемагаємо, то тільки тому, що нам пощастило, а не тому, що ми маємо налагоджену гру. Я старий, мені вже за 60, я багато чого виграв, мені не потрібні гарні слова. Ці хлопці потребують гарних слів. Їм потрібна похвала.

Я тут не для того, щоб когось критикувати, уболівальники повинні критикувати мене як тренера, але я повинен захищати своїх хлопців, і вони заслуговують на більше.

Я маю ще багато чого сказати вам, але зараз не час для розмов. Я не давав розлогих інтерв’ю за свої півтора року тут. Я спілкуюся з вами тільки після матчів, тому що я зобов'язаний це робити, інакше клуб оштрафують. Поговоримо наприкінці сезону. Із вами та вболівальниками окремо", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Рома гратиме в гостях у Кремонезе.