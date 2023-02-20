Італія

Серб міг опинитись в Англіх.

Ювентус в минуле зимове трансферне вікно розглядав можливість продажу гравців через скрутне фінансове положення.

Як повідомляє видання As, туринці узгодили продаж Душана Влаховича в один з англійських клубів, проте агент гравця в останній момент зірвав перемовини.

Стверджується, що італійський клуб міг отримати за свого футболіста 100-120 мільйонів євро.

Зазначимо, що сербський нападник забив 18 голів у 40 матчах на клубному рівні в поточному сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Влахович може перейти в Реал на заміну Бензема.