Італія

Аргентинець не думає про позафутбольні справи.

Нападник Ювентуса Анхель Ді Марія висловився про своє майбутнє в туринському клубі.

"Я тут щасливий. Останнім часом клуб мав деякі проблеми, і ми не обговорювали продовження контракту. Я не розмовляв ні з Ювентусом, ні з якоюсь іншою командою. Я намагаюся зосередитися на грі та доводити свою цінність у кожному матчі, а потім подивимося, що станеться.

Я в курсі недавніх чуток про Росаріо Сентраль, вони мені не сподобалися. Нині вони не потрібні і дають людям хибну надію. Я сам вирішу, коли настане слушний час для мого повернення", — цитує аргентинця Goal.com.

Раніше ми писали, що Ді Марія — перший гравець збірної Аргентини, забивавший у фіналах чотирьох турнірів.