Італія

Ніколо Скіра заперечив подібні чутки.

Днями до преси просочилася інформація, що агент Душана Влаховича у січні зірвав трансфер сербського форварда до АПЛ. Туринський Ювентус начебто міг отримати за гравця 100-120 мільйонів євро, проте клуб-"покупець" не називався.

Подібні чутки заперечив авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра. Як написав він у своєму Твіттері, "б'янконері" не отримували жодної пропозиції від жодного клубу з туманного Альбіону, окремо виокремивши Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що у цьому сезоні в активі 22-річного нападника є 10 голів у 21 матчі за Юве.