Італія

Туринці не думають про продаж свого форварда.

"Ювентус" не планує розлучатися із сербським нападником Душаном Влаховичем у січні. Як повідомляє Corriere dello Sport.

За повідомленням джерела, туринці не розглядатимуть питання про продаж футболіста, попри інтерес з боку Манчестер Юнайтед, Челсі та Арсеналу. Хоча раніше повідомлялось, що італійці розглянуть пропозиції, які стартуватимуть від 110 мільйонів євро.

Цього сезону Влахович провів 15 матчів, у яких забив 7 голів і зробив 2 результативні передачі.