Італія

Італійський півзахисник може змінити команду.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла привернув увагу Ліверпуля, який спробує підписати гравця наступним літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб розраховую зберегти свого гравця, проте, якщо це буде неможливо, хоче отримати за нього близько 70-75 мільйонів євро.

В цьому сезоні італійський півзахисник провів 30 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та сімом асистами.

Зазначимо, що контракт Барелли з Інтером розрахований до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 70 мільйонів євро.