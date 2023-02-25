Англія

Півзахисник може перебратись в АПЛ.

Ліверпуль розглядав різноманітні варіанти підсилення середньої лінії поля та визначився з головною метою.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, Ніколо Барелла став пріоритетом для мерсисайдців на наступне літнє трансферне вікно.

Стверджується, що декілька скаутів Ліверпуля стежать за італійським півзахисником вже останні місяці.

Зазначимо, що контракт Барелли з Інтером розрахований до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 70 мільйонів євро.

В цьому сезоні італійський півзахисник провів 30 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та сімом асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал і Барселона змагатимуться за Бареллу.