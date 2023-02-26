Італія

Тренер прокоментував несподівану перемогу своєї команди над Інтером.

Тьяго Мотта вітає "симбіоз" між Болоньєю та її вболівальниками, а також те, що його команда "грає з усмішкою" після несподіваній перемоги над Інтером з рахунком 1:0.

Як гравець бразило-італієць виграв "требл" з Інтером у 2010 році, але як тренер він щойно забив останній цвях у їхні надії на скудетто цього сезону.

"Існує фантастичний симбіоз між командою та вболівальниками, було чудово бачити, як вони всі залишилися на своїх місцях після фінального свистка, щоб продовжити співати з хлопцями.

Ми грали дуже добре, тримаючи м’яч у ногах, дотримуючись необхідного балансу проти такої чудової команди, як Інтер. Ми взагалі не дозволили їм створити багато гольових моментів, це була відмінна гра.

Ми перебуваємо в хорошій формі і повинні спробувати максимально використати цю ситуацію, продовжуючи рости та вдосконалюватися. Схоутен і Орсоліні знають, що на них лежить відповідальність створювати, а також захищатися, і сьогодні вони зробили це дуже добре.

Бачити, як Муса Барроу посміхається, Орсоліні насолоджується своїм футболом на полі, ми пишаємося цим".

Орсоліні перебуває у чудовій формі, забив шість разів у Серії А цього сезону, а в останніх п’яти турах він забив чотири голи та дві результативні передачі.