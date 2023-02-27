Італія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу чемпіонату Італії, що відбувся 26 лютого, о 21:45.

У матчі 24 туру італійської Серії А Мілан впевнено переграв Аталанту — 2:0. Перший гол — наслідок автоголу Хуана Муссо після прекрасного удару Тео Ернандеса, другий — реалізованого виходу віч-на-віч від Браїма Діаса.

"Россонері" завдяки цій звитязі випереджають команду з Бергамо вже на 6 пунктів. Також вони змогли зрівнятися за очками з міланським Інтером, проте команда Сімоне Індзагі випереджає колектив Стефано Піолі за додатковими показниками.

Відео голів та огляд матчу:

Мілан – Аталанта 2:0

Голи: Муссо, 25 (автогол), Мессіас, 86.

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав, Томорі — Мессіас (Салемакерс, 88), Тоналі, Крунич, Ернандес — Діас (Де Кетеларе, 74), Жиру (Ібрагімович, 74), Леау (Ребич, 88)

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно, 84) — Дзаппакоста (Руджері, 84), де Роон, Коопмейнерс (Ворліцкі, 84), Меле — Бога (Едерсон, 63), Лукман (Муріель, 68), Гейлунд.

Попередження: Леау, Тіав, Крунич — Толой.