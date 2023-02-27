Італія

Форвард прокоментував повернення на поле.

Мілан напередодні здобув упевнену домашню перемогу над Аталантою в рамках 24 туру італійської Серії A.

Мілан — Аталанта 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Одною з головних подій звітної зустрічі стала поява на футбольному полі нападника "россонері" Златана Ібрагімовича, який більше року через травму не міг допомагати команді безпосередньо в грі.

Досвідчений виконавець після завершення зустрічі прокоментував своє повернення.

"Я дуже скучив за вболівальниками, дякую їм за те, що вони дали мені сили, адреналін і мотивацію продовжувати. Без підтримки вболівальників це було б важко зробити.

Я почуваюся добре. Якщо озирнутись назад, я не почувався так добре протягом року й двох місяців. Я відчуваю себе здатним робити те, що можу робити. Сьогодні я почувався вільним робити те, що люблю, а саме — грати у футбол.

Я сказав, що змушу Сан Сіро підстрибувати від радості. Сьогодні він підстрибував.

Массімо Амброзіні надіслав мені повідомлення у WhatsApp: "Ласкаво просимо назад, мій друже, радий за тебе. Ти виглядав вільним у своїх рухах. Обіймаю".

Якщо мені доведеться розповісти всю історію мого відновлення, то я буду тут із вами годинами. Я дуже страждав. Останні шість місяців минулого сезону я всіма способами хотів допомогти команді, навіть коли я не міг по-справжньому грати.

Я міг би зробити операцію на шість місяців раніше, але я не міг цього зробити тому, що це був сезон, коли ми могли б виграти скудетто.

Я пообіцяв тренеру, що відкладу операцію, тому що хотів бути поруч із командою та допомагати їй. Скажу тобі, я ніколи так не переймався за трофей, як минулого сезону.

Це також був рік, коли сталася велика трагедія — утрата Міно Райоли, тож це було радше багато моральних страждань, а не лише фізичних. На щастя, навколо мене є люди, які додають мені сили продовжувати. Але коли я в хорошій формі, я сильніший за всіх. Я зараз серйозно, Амбро.

Я відчуваю себе людиною, яка може допомагати команді більше, аніж я сьогодні. Я провів два-три тренування і грав по 15 хвилин, уявіть, що я можу зробити з постійними тренуваннями. Ось чого мені не вистачає — навчання.

Минув рік і два місяці з тих пір, як я по-справжньому почав працювати з м’ячем у своїх ногах, але сьогодні здавалося, що часу не минуло взагалі.

Якщо я не ставлю перед собою цілей, я розслабляюсь і починаю відчувати, що належу до минулого футболу. Але ні, я належу до сьогодення і хочу кинути виклик моїм товаришам по команді за ігровий час, інакше мене тут не було б.

Я не хочу бути тут через те, що я зробив рік, п'ять чи десять років тому. Це для того, що я зараз роблю. Якщо я не принесу результату або вважаю, що мені потрібно грати лише останні 5-10 хвилин, я залишуся вдома. Це вже кінець, коли хтось так думає. Я ж хочу грати повні матчі.

Перші шість-сім місяців сезону мене не було на тренувальному майданчику. Я ходив на ігри, але вирішив, що хочу відійти на певну дистанцію від футболу, щоб повністю відновитися, оскільки минулого сезону я дуже страждав.

Я розумів, що якби після операції я продовжуватиму відновлення тут, я відчував би жагу до гри й хотів би поспішити з поверненням, тому я прийняв рішення відновлюватись на відстані від решти команди.

Коли я повернувся, я був готовий. Мені просто варто подивитися на своїх колег, і вони знають, що робити", — заявив шведський виконавець.

У наступному турі Мілан зіграє в гостях у Фіорентини.