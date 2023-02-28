Італія

Феноменальний м'яч у виконанні Бірагі.

У понеділок, 27 лютого, Фіорентина у рамках 24 туру італійської Серії А на виїзді розгромила Верону — 3:0. Особливою "родзинкою" матчу став неймовірний гол лівого оборонця "фіалок" Крістіано Бірагі, який поставив у зустрічі масну крапку.

Розіграш штрафного вдався на "ура", а голкіпер "еллінів" Лоренцо Монтіпо одержав справедливе покарання за свою "прогулянку".

Відео голу:

Відзначимо, також у понеділок неймовірної краси м'ячем відзначився Луїс Альберто з римського Лаціо.