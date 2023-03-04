Турецький футболіст залишиться в італійській команді.
Хакан Чалханоглу, getty images
04 березня 2023, 10:59
Інтер зазвичай продуктивно працює на трансферному ринку, але й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб домовився про новий контракт з Хаканом Чалханоглу.
Зазначимо, що в цьому сезоні турецький півзахисник відіграв 32 поєдинки, в яких відзначився трьома голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гендиректор Інтера був впевнений у продовженні контрактів Чалханоглу та Бастоні.