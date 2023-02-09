Італія

Міланський клуб продовжує працювати над новими угодами своїх ключових футболістів.

Після того, як літній перехід Міана Шкрініара до ПСЖ став доконаним фактом, Інтер злякався втратити іншого основного центрбека — Алессандро Бастоні. Втім, один із керівників міланського гранду Джузеппе Маротта цілковито впевнений у тому, що італієць залишиться у клубі.

Так само Маротта, чиї слова передає у своєму Твіттері Фабріціо Романо, висловив упевненість, що у клубі зі столиці моди залишиться Хакан Чалханоглу. Чинні контракти обох футболістів закінчуються наприкінці червня 2024 року.

Нагадаємо, також "нерадзуррі" націлилися на оборонця Челсі.