Італія

Туринці хочуть зберегти вінгера.

Ювентус, не дивлячись на проблеми з футбольним правосуддям, думає про майбутнє та хоче зберегти свого лідера.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, туринський клуб веде перемовини з Анхелем Ді Марією щодо нового контракту.

Стверджується, що переговори йдуть в позитивному напрямку. Родина аргентинського футболіста хоче залишитись в Турині.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ді Марія має пропозицію трансферу від клубу зі Саудівської Аравії.