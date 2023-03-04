Туринці хочуть зберегти вінгера.
Анхель Ді Марія, getty images
04 березня 2023, 14:59
Ювентус, не дивлячись на проблеми з футбольним правосуддям, думає про майбутнє та хоче зберегти свого лідера.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, туринський клуб веде перемовини з Анхелем Ді Марією щодо нового контракту.
Стверджується, що переговори йдуть в позитивному напрямку. Родина аргентинського футболіста хоче залишитись в Турині.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ді Марія має пропозицію трансферу від клубу зі Саудівської Аравії.