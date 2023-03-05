Італія

До вашої уваги — прев'ю на матч 25 туру Серії А.

На нас чекає центральний матч туру італійської Серії А, під час якого Рома на своєму полі прийме Ювентус.

Рома – Ювентус

Неділя, 6 березня, 21:45, Рим, стадіон Олімпіко. Арбітр зустрічі – Фабіо Мареска

Пряма трансляція на MEGOGO.

Нещодавно Рома поступилася скромному Кремонезе і вилетіла з Кубка Італії. Потім римляни поступилися кремонцям вже у чемпіонаті Італії. Кремонезе здобув першу перемогу у поточному розіграші Серії А лише у 24 турі! Жозе Моуріньо програвати не вміє, тому встиг посваритися з суддями, внаслідок чого його вилучили.

Роме довелося подавати апеляцію, внаслідок чого португальський фахівець зможе бути присутнім на матчі проти Ювентуса в неділю. Враховуючи неприємну поразку від Кремонезе, навряд чи Рома підходить до майбутньої гри в хорошому настрої, що може зіграти на руку Ювентусу.

Туринський клуб ще спробує поборотися за четверте місце, незважаючи на те, що з Ювентуса зняли п'ятнадцять очок. Колектив Массіміліано Аллегрі набрав хід, маючи чотири перемоги поспіль у лізі. Зазначимо, що вперше з моменту свого повернення в Італію на полі з'явився Поль Погба: француз вийшов на заміну у грі проти Торіно та зміг посилити свою команду. Крім того, у матчі проти Роми буде доступний Локателлі, який пропускав дербі через травму.

За версією букмекерів, дещо більше шансів на перемогу Ювентуса: перемога туринської команди оцінюється коефіцієнтом 2.80, а перемога римської – 2.85. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.05.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Дарбо – Мілік

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