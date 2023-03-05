Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Фіорентини.

Мілан напередодні в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A програв на виїзді Фіорентині.

Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "россонері" Стефано Пьолі після завершення зустрічі прокоментував побачене на полі.

"Ми добре підготувались до гри, але Фіорентина діяла краще за нас. Особливо в першому таймі. Суперники переважали за якістю та енергією, оскільки виграли більшість дуелей.

У другому таймі ми діяли краще і мали шанси зрівняти рахунок, але треба було впевненіше грати в чужому штрафному.

Ця поразка відбулась не тому, що ми думали про Тоттенгем. Ми просто повинні були зіграти краще в багатьох моментах. У цьому сезоні ще багато ігор, але це — невдача, без якої ми могли б обійтися. Це була інша гра, аніж та, яку ми бачили проти Аталанти минулого тижня.

Щодо наступної зустрічі, то це вже буде інший матч, плей-оф, і сьогоднішня гра не вплине на нас, так само, як дві поразки Тоттенгема поспіль не вплинуть на них. Це дуже важливий матч для обох команд, ми й суперники зіграємо на максимумі своїх можливостей.

Я більш-менш маю уявлення, кого залучатиму до гри. Ісмаель Беннасер повернувся після місяця й не перебуває в належній формі. Ми також повинні подивитися, як справи в Браїма Діаса. Це буде зовсім інша гра, тому що Тоттенгем відрізняється від Фіорентини за багатьма елементами. Але ми будемо готові до цього відповідального матчу.

У цьому сезоні нам не вдаються матчі на виїзді. Це — правда, але разом із цим це трохи дивно, враховуючи ту статистику, яку ми завжди мали. Ми повинні спробувати грати набагато краще до завершення сезону, оскільки у нас є можливості, щоб демонструвати футбол краще, аніж сьогодні ввечері.

Сьогодні ми багато бігали, але не були розумними, не були достатньо сильними, щоб перешкодити суперникам розвивати гру позаду. Це означало, що ми були не в формі, особливо в першому таймі.

Очевидно, що для мене матчі проти Фіорентини завжди особливі, не кажучи вже про те, що сталося п’ять років тому. Я щойно зустрівся з Бруно, братом Давіде Асторі. Люди Флоренції знають, що сталося, і знають, яким чудовим був цей футболіст", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Мілан зіграє вдома проти Салернітани.