Італія

Керманич Ювентуса прокоментував поразку від Роми.

Напередодні туринський Ювентус на полі Стадіо Олімпіко мінімально поступився Ромі в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A.

Рома — Ювентус 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди.

"Ми повинні були зробити більше в першому таймі, оскільки "Рома" вже почала трохи розкриватись поміж власними лініями, але потім ми пропустили цей гол нізвідки. Це футбол, і в підсумку ви залишаєте поле переможеними. Червона картка Мойзе Кіна явно не допомогла нам боротись.

К'єза та Погба не були готові на 100%. Нашим хлопцям потрібно бути спокійними, бо в цьому сезоні ми здобули 50 очок. Це був складний матч, таке відчуття, що навколо тебе руйнується світ, але ми можемо перезавантажитись.

Кожен здатен та любить критикувати зі сторони, але в історії футболу ніхто ніколи не стикався з ситуацією, подібною до тієї, що є в Ювентуса цього сезону. Одна гра не може звести нанівець всю ту хорошу роботу, яку ми зробили до цього.

Щодо Кіна, то він зробив помилку. На цьому в мене все. Він занурив команду в ще більші проблеми. Після матчу він вибачився. Усе це — досвід для нього та інших. Хлопці повинні залишатися зосередженими. Ми повинні фінішувати в першій четвірці, і за інших умов ми були б другим.

Наша мета полягає в тому, щоб долати команди, які стоять вище нас у таблиці. Сьогодні ввечері ми втратили можливість здобути три очки і могли б у підсумку бути на відстані дев’яти очок від Роми.

Але в футболі заслужити результат нічого не означає. Якщо ти виграєш, ти це заслужив, якщо ти програєш, то ти десь помилився.

Я вважаю, що після голу Локателлі занадто сильно просувався вперед і залишив Адріена Рабіо на самоті. Нам потрібно було бути більш організованими після голу, оскільки залишалося ще 35 хвилин, і ми створили кілька гольових моментів проти дуже хорошої команди. Нам слід було більше використовувати наші шанси, а також закрити Манчіні до того, як він пробив", — заявив італійський фахівець.

Ювентус посеред тижня зіграє домашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти німецького Фрайбурга на власному полі.