Італія

Півзахисник туринського клубу натякнув на власні умови щодо перемовин.

Напередодні туринський Ювентус на полі Стадіо Олімпіко мінімально поступився Ромі в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A.

Рома — Ювентус 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри півзахиснику "зебр" Адрієну Рабьо, окрім іншого, поставили питання щодо оновлення контракту з клубом, який наразі завершується після поточної кампанії.

"Чи вплине на моє рішення відсутність у Ювентуса кваліфікації до Ліги чемпіонів на наступний сезон? Звичайно.

Цей турнір є дуже важливим, але до нього в нас є одразу два шляхи: через чемпіонат та через Лігу Європи. Обидві цілі залишаються досяжними, навіть після цієї поразки від Роми, але це дійсно буде визначальним моментом для мене", — заявив французький виконавець.

Ювентус посеред тижня зіграє домашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти німецького Фрайбурга на власному полі.