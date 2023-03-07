Італія

Найкращий бомбардир може пропустити найближчі найважливіші матчі.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 33-річного італійця проблеми з лівим стегном, через що він буде змушений пропустити два найближчі поєдинки. Іммобіле не допоможе римлянам у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти АЗ (7 березня), а також у грі проти Болоньї (11 березня) у Серії А.

Також найкращий бомбардир клубу ризикує пропустити матч у відповідь з АЗ через тиждень і римське дербі з Ромою (19 березня).

Зазначимо, що це вже п'ята травма для Іммобіле цього сезону. У поточному сезоні Іммобіле провів 27 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.