Туринський клуб оскаржить рішення суду.
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08 березня 2023, 21:57
Ювентус може оскаржити зняття 15 очок через процесуальне порушення, повідомляє La Gazetta dello Sport.
За інформацією джерела, на думку адвокатів захисту, судді могли призначити дату початку розслідування заднім числом.
У такому разі частина документів стане непридатною для використання, що, зрештою, призведе до визнання судового процесу недійсним.
В апеляції Ювентус посилається на те, що Федеральна прокуратура не подала запит 14 квітня 2021 року, що містить "вказівки, що інтерпретують", а значить, всі слідчі дії після 14 жовтня 2021 є недійсними.