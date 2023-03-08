Італія

Туринський клуб оскаржить рішення суду.

Ювентус може оскаржити зняття 15 очок через процесуальне порушення, повідомляє La Gazetta dello Sport.

За інформацією джерела, на думку адвокатів захисту, судді могли призначити дату початку розслідування заднім числом.

У такому разі частина документів стане непридатною для використання, що, зрештою, призведе до визнання судового процесу недійсним.

В апеляції Ювентус посилається на те, що Федеральна прокуратура не подала запит 14 квітня 2021 року, що містить "вказівки, що інтерпретують", а значить, всі слідчі дії після 14 жовтня 2021 є недійсними.