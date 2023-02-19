Італія

Спеціаліста можна назвати найкращим алленаторе в історії клубу.

У неділю, 19 лютого, Аталанта з Бергамо на власному полі поступилася Лечче у матчі 23 туру італійської Серії А — 1:2. Ця гра опустила "нерадзуррі" на шосту сходинку у турнірній таблиці.

Втім, цей поєдинок був особливим для алленаторе бергамасків Джан П'єро Гасперіні — Аталанта вийшла на поле під керівництвом цього спеціаліста 250-й раз.

На честь знаменної події перед матчем президент "Богині" Антоніо Перкассі вручив сеньйору Джан П'єро пам'ятну рамку з числом "250" прямо біля фанатської трибуни — Курва Норд.





Гасперіні тренує ломбардійський колектив з сезону-2016/17. Саме під його керівництвом їм вдалося тричі здобути бронзові медалі італійської Серії А, двічі зіграти у фіналі Кубка країни, а також пробити до 1/4 Ліги чемпіонів сезону-2019/20.