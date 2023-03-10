Італія

Португалець хоче більше грошей.

Мілан не припиняє спроб подовжити контракт з нападником Рафаелем Леау, проте сторони все ще не можуть дійти згоди.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, португальський нападник попросив у італійського клуба зарплатню 7,5 мільйонів євро на рік.

Термін його чинної угоди з Міланом розрахований до літа 2024 року. Цього сезону у 23-річного футболіста 9 голів та 8 результативних передач у 32 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Ібрагімович заявляв, що грає майже безкоштовно, аби Леау залишився. Швед готовий віддати йому навіть свій будинок.