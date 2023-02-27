Легендарний швед хоче, щоби Рафа залишився у команді.
Леау та Ібрагімович, Getty Images
27 лютого 2023, 10:15
У неділю, 26 лютого, Мілан у рамках 24 туру чемпіонату Італії обіграв Аталанту — 2:0. У цій грі вперше за майже рік на полі з'явився 41-річний форвард "россонері" Златан Ібрагімович, який на 74 хвилині змінив Олів'є Жиру.
Після гри швед поспілкувався з пресою, і серед інших тем зачепив продовження контракт з Рафаелем Леау. Звісно, з властивим собі гумором.
"Продовження контракту Леау? Я зменшив свою зарплату, щоби віддати її йому. Я вже граю майже безкоштовно. Я готовий навіть віддати йому свій будинок, аби він залишився", — передає слова легенда La Gazzetta dello Sport.
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