Італія

Тренер незадоволений деякими аспектами клубу.

Тренер Торіно Іван Юріч підтверджує, що напруга з президентом Урбано Каїро зростає, і це може вплинути на його майбутнє в клубі.

Після перемоги над Болоньєю "гранатові" претендує на європейську кваліфікацію, але вболівальники продовжують здебільшого підтримувати Юріча, а не навпаки.

Цього тижня Каїро заявив, що "потурав" Юрічу у всьому, що він хотів, від стратегії трансферу до покращення тренувальних приміщень, і що вони мають схожі "амбіції", але це повідомлення не заспокоїло хорвата.

"Я не знаю, що відповісти. Я очікував чогось іншого", — сказав Юріч на своїй прес-конференції.

"Я не хочу, щоб мені потурали, я не люблю це слово. Я хочу поділитися проектом, думаю, що те, що ми робимо разом, є спільним і допоможе клубу в цілому розвиватися.

Я думаю, що тутешній персонал дуже добре підтримує клуб, можливо, більше, ніж ми повинні підтримувати його в деяких ситуаціях. Ми любимо ділитися ідеями та допомагати клубу зміцнювати фінанси. Ось як ми працюємо.

Ідея, що мені "потурають", створює враження, ніби я прошу щось божевільне, а вони мене терплять. Ні, ми хочемо поділитися баченням, яке зовсім інше.

Ситуація була надзвичайно напруженою з літа, коли Юріч потрапив на камеру під час фізичної бійки зі спортивним директором Давіде Вагнаті.

Вони сперечалися щодо стратегії трансферів і обидва використовували образливі слова, щоб описати Каїр.

У неділю Торіно відвідає Лечче, команду з ще більшими проблемами з травмами, оскільки Коффі Джіджі має проблеми, а Янн Карамо має проблему з литками, і його навіть немає в складі, приєднавшись до Ніколи Влашича, Валентіна Лазаро, Роналду Вієйри та Давіда.

Таким чином, Юріч підтвердив, що Іван Іліч, Кароль Лінетті та Неманья Радоніч вийдуть у стартовому складі на Стадіо Віа дель Маре.