Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 11 березня 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять шостого туру італійської Серії A римський Лаціо гостював у Болоньї.

Команди загалом провели цілком рівну зустрічі, подекуди перетягуючи ініціативу на свою користь. Господаря поля при цьому трохи краще вдалось відіграти в атаці в першому таймі, тоді як після перерви жодна зі сторін не влучала в площину воріт.

У підсумку, Болонья вдруге поспіль залишила поле без забитих м’ячів, а "орли" стільки ж матчів не можуть перемогти на тлі успіху в грі проти Наполі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болонья — Лаціо в італійській Серії A:

Болонья — Лаціо 0:0

Болонья: Скорупські, Пош, Лукумі, Сумаро, Камбіазо, Моро (Медель 62), Фергюсон, Схутен (Пюхтя 62), Ебішер (Соріано 80), Барроу, Зіркзеє (Кір'якопулос 56)

Лаціо: Проведель, Лаццарі, Казале, Романьолі, Хюсай, Весіно, Мілінковіч-Савич, Луїс Альберто (Башич 63), Педро (Канчелльєрі 80), Феліпе Андерсон, Дзакканьї

Попередження: Моро, Фергюсон — Хюсай, Весіно, Дзакканьї.