Італія

Керманич прокоментував нічию проти Болоньї.

Напередодні римський Лаціо не зумів подолати захист Болоньї в гостьовому матчі 26 туру італійської Серії A.

Болонья — Лаціо 0:0 Огляд матчу Серії A

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Ми грали зосереджено в доволі непоганий футбол на 80-метровому полі, оскільки не так багато дій відбувалось у останній третині. Проте, так, нам довелось зіграти проти Болоньї під час непоганого періоду форми в суперників.

Якби Чіро Іммобіле міг грати регулярно, у нас було б 18-19 додаткових голів у цьому сезоні. Справа не в тому, що ми не виконуємо ударів по воротах, ми створюємо достатньо моментів, і зробили це знову цього вечора. Були також ситуації, коли ми не влучали в площину у відмінних ситуаціях. А ось це вже було просто ганебно.

Я думаю, що завжди чогось не вистачає, тому що головна причина бути тренером полягає в тому, щоб мати мотивацію прагнути досконалості. Краще, якщо якась мета буде утопією, тому що це постійно залишитиме паливо у вашому баку.

У сучасному футболі тренери трапляються зовсім різні. Ось, наприклад, Юліан Нагельсманн. Він має покликання від Бога працювати на цій посаді. Майже не має досвіду, але очолює один із найбільших клубів Європи.

У той самий час я походжу з футбольних полів, які складались із бруду та багнюки, а не з трави. У мене була довга подорож. Важка, але, чесно кажучи, я теж отримав від неї задоволення.

Ви зберігаєте цей досвід як тренер. Технічні моменти з часом стають іншими, але тактичні аспекти цього виду спорту залишаються незмінними.

Кажуть, що поразка від АЗ нарешті змусила мене підстригтись. Але ні, це моя дружина вдома починала на мене дратуватись, постійно змушувала мене підстригтись.

Проте команда мала період, коли ми постійно вигравали, тож я намагався забалакати її, кажучи, що не можу підстригтися, коли у нас так добре виходило. Після поразки у вівторок вона зустріла мене вдома і сказала: "Добре, а тепер час стригтись".

Удома я — суцільний подарунок, бо нікому не заважаю, і здебільшого мене взагалі там не буває.

Що ж до прийдешнього дербі проти Роми, то я вже чув, що не буде Жозе Моурінью через дискваліфікацію. Це розчаровує, тому що я завжди радий його бачити, і він є частиною видовища. Мені сумно, що його там не буде", — заявив італійський фахівець.

Лаціо зіграє на Стадіо Олімпіко проти Роми 19 березня.