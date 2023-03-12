Туринці здолали аутсайдера у Серії А.
Лечче - Торіно - Getty Images
12 березня 2023, 15:32
Торіно переграв Лечче на виїзді у матчі 26-го туру Серії А. Обидва голи прийшли у першому таймі.
Лечче — Торіно 0:2
Голи: Сінго (20), Санабрія (23)
Лечче: Фальконе — Гендре, Баскіротто, Умтіті, Галло — Блен, Х'юлманд (Малех, 54), Гонсалес (Банда, 77) — Стрефецца (Фонкерлін Перссон, 87), Сессай (Коломбо, 46), Ді Франческо (Удін, 46)
Торіно: Мілінковіч-Савіч — Гравіллон (Джіджі, 81), Схурс, Буонджорно — Сінго (Айна, 60), Лінетті (Річчі, 59), Іліч, Родрігес (Войвода, 78) — Міранчук (Адопо, 81), Радоніч — Санабрія
Попередження: Гонсалес, Стефецца, Х'юлманд — Буонджорно, Іліч, Мілінковіч-Савіч