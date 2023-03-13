Італія

Нападник може перебратись в Серію А.

Нападник Боруссії М Маркус Тюрам привернув увагу багатьох клубів, заважаючи на контракт, що завершується вже влітку.

Як повідомляє видання Calciomercato, в боротьбі за французького футболіста лідирує прдеставник чемпіонату Італії — Інтер.

Стверджується, що на Маркуса Тюрама також претендують Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

У поточному сезоні Бундесліги 25-річний форвард провів 23 матчі, відзначившись 14 голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маркус Тюрам — головна мета Атлетіко на літнє трансферне вікно.