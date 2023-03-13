Італія

Після першого матчу футболісту наклали 30 швів на голові.

Капітан і півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Реала Сосьєдада. Про це повідомляє сайт Джанлуки ді Марціо.

Нагадаємо, у першій грі проти іспанського клубу (2:0), 26-річного італійця замінили на 61 хвилині через травму голови. Після цього лікарі наклали йому 30 швів на рану.

За інформацією джерела, футболіст встигне відновитися до матчу із Сосьєдадом і гратиме у спеціальному захисному шоломі.

Цього сезону Пеллегріні провів 31 матч, у яких забив п'ять голів та віддав вісім гольових передач.

Нагадаємо, гра-відповідь між Ромою та Реалом Сосьєдадом відбудеться у четвер, 16 березня, о 22:00 за київським часом.