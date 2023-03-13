Італія

Не дуже приємне "досягнення" від чинного чемпіону країни.

Мілан в рамках поєдинку двадцять шостого туру чемпіонату Італії приймає на своєму полі Салернітану.

В стартовому складі Мілану не опинилось жодного італійця. Як повідомляє портал Opta, це відбулось вперше з сезону-1994/95 року (саме з того моменту відстежується ця статистика).

Зазначимо, що найбільш представленною нацією у стартовому складі Мілану є французи. В запасі є шість італійців.

Нагадаємо, матч почався о 21:45. Слідкуйте за ключовими подіями матчу на нашому сайті.