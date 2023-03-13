Не дуже приємне "досягнення" від чинного чемпіону країни.
Мілан - Салернітана, getty images
13 березня 2023, 23:17
Мілан в рамках поєдинку двадцять шостого туру чемпіонату Італії приймає на своєму полі Салернітану.
В стартовому складі Мілану не опинилось жодного італійця. Як повідомляє портал Opta, це відбулось вперше з сезону-1994/95 року (саме з того моменту відстежується ця статистика).
Зазначимо, що найбільш представленною нацією у стартовому складі Мілану є французи. В запасі є шість італійців.
Нагадаємо, матч почався о 21:45. Слідкуйте за ключовими подіями матчу на нашому сайті.