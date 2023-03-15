Італія

Англієць розповів про трансфер до команди.

Півзахисник Сампдорії Гаррі Вінкс, орендований у Тоттенгема, визнає, що ніхто зі "шпор" не дзвонив йому за попередні кілька місяців, і вважає, що "Блучеркьяті" все ще можуть уникнути вильоту.

Англійський півзахисник пропустив першу частину сезону через травму гомілковостопного суглоба, але став основним гравцем під керівництвом Деяна Станковича у другій частині кампанії.

"Блучеркьяті" займає найнижчу сходинку турнірної таблиці Серії А, маючи 12 очок разом із Кремонезе та на 12 нижче Спеції, що займає 17-е місце, яка знаходиться за межами зони вильоту.

"Я відчуваю борг перед Сампдорією. Якби я був доступний із самого початку, я б віддав усе, що міг, щоб допомогти команді, але я не хочу думати, що моя присутність була б принциповою", — сказав Вінкс La Gazzetta Dello Sport.

"Це чудова команда, незалежно від того, що відбувається. Мені шкода, тому що клуб завжди підтримував мене, на полі та поза ним. Було важливо вирішити мою проблему з щиколотками. Тут чудові люди, як і вболівальники. Є сильне почуття любові, і я можу бути тільки вдячний команді. Було багато змін, але нам ніколи не бракувало підтримки. Ми будемо продовжувати боротьбу, ми ще можемо це зробити".

У Сампдорії є опція в розмірі 25 мільйонів євро, щоб викупити Вінкса повноцінно в червні, але команда має фінансові проблеми, і виліт у Серію B, ймовірно, унеможливить для них контракт з англійцем. Однак Вінкс не хоче думати про те, що буде влітку.

"Я орендований до фінішу сезону, я задоволений цим досвідом, але не знаю, що чекає в майбутньому, і не хочу про це думати. Я можу зосередитися тільки на наступному матчі, але я пишаюся тим, що зробив цей вибір. Ніхто з Тоттенгема зі мною не зв'язувався, тренер також. Я був і залишаюся повністю зосереджений на Сампі.

"Так, це прикро, що мій колишній клуб вилетів з розіграшу Ліги чемпіонів, тому що Тоттенгем міг виграти, але Мілан справді добре захищався у протистоянні".

Цього сезону Вінкс провів 9 матчів у Серії А.