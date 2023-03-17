Італія

Онлайн-трансляція матчу в рамках чемпіонату Італії.

У рамках матчу двадцять сьомого туру чемпіонату Італії Інтер прийме на своєму полі туринський Ювентус.

Попередні матчі команд

Інтер серед тижня зіграв внічию проти Порту, що дозволило команді пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ювентус, своєю чергою, впорався з Фрайбургом та вийшов у чвертьфінал Ліги Європи.

Як закінчився матч першого кола?

Останній матч між командами завершився впевненою перемогою підопічних Массіміліано Аллегрі з рахунком 2:0. Тому Інтер буде бажати реабілітуватись.

Де та коли відбудеться матч?

Поєдинок відбудеться в Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Інтер — Ювентус:

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Інтер — Ювентус. Старт о 21:45 за київським часом.

Крім того, в Україні матч чемпіонату Італії між Інтером та Ювентусом покаже платформа MEGOGO.