Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Італії, який пройде 19 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках матчу двадцять сьомого туру чемпіонату Італії Інтер прийме на своєму полі туринський Ювентус.

Інтер — Ювентус

Неділя, 19 березня, 21:45. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Головний арбітр зустрічі — Даніелє Чіффі.

Інтер підходить до матчу на другій сходинці турнірної таблиці з 50 очками після двадцяти шести зіграних матчів. В останніх трьох матчах команда Сімоне Індзагі зазнали двох поразок, через що ще сильніше віддалилась від Наполі, який впевнено йде на першій сходинці.

Серед тижня Інтер провів матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту на виїзді та здобув нічийний результат. Команда провела не найкращу гру, проте досягла результату, який дозволив пройти далі.

Ювентус, своєю чергою, набрав 38 балів після двадцяти шести зіграних матчів та знаходиться на сьомій сходинці турнірної таблиці. Цікаво, що якби не штраф у вигляді 15 балів, Ювентус зараз би випереджав Інтер та йшов би другим.

У туринців також була гра у єврокубках серед тижня. Команда Аллегрі протистояла Фрайбургу у Лізі Європи. Італійська команда здобула перемогу та пройшла у чвертьфінал турніру, де тепер зіграє проти Спортингу.

В минулих матчах чемпіонату туринці грали доволі вдало. За п'ять зустрічей Ювентус набрав дванадцять балів, поступившись лише Ромі на виїзді, тоді як вдалось здолати Сампдорію, Торіно, Спецію та Фіорентину.

Тренерський штаб Аллегрі проводить доволі сильну роботу, враховуючи, що у команді постійно заповнений лазарет. Для Ювентуса важливо спробувати потрапити у зону Ліги чемпіонів, навіть зважаючи на суттєвий штраф у вигляді -15 очок.

Інтеру ж потрібно повертати форму, адже команда не дуже виглядає в останніх матчах. У випадку поразки команда Індзагі може поступитись другою сходинкою.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Гозенс, Бастоні — Кін, Погба, Алекс Сандро, Бонуччі, Кайо, Мілік

Історія протистоянь (з 2010 року):