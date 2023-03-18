Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 17 березня 2023 року, 21:45.

Аталанта в рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі Емполі та здобула перемогу з рахунком 2:1.

На гол Ебуехі наприкінці першого тайму бергамаски відповіли точними ударами Де Рона та Гойлунда.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Емполі у 27 турі італійської Серії А-2022/23:

Аталанта — Емполі 2:1

Голи: Де Рон, 58, Гойлунд, 86 — Ебуехі, 44

Аталанта: Муссо — Толой, Паломіно, Скальвіні (Лукман, 76) — Дзаппакоста (Мехле, 89), Де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Демірал, 89) — Сапата (Гойлунд, 79), Муріель (Бога, 79)

Емполі: Перісан — Ебуехі, Де Вінтер, Луперто, Парізі — Акпа-Акпро (Хендерсон, 69), Грассі (Ісмаїлі, 59, Валукевич, 79), Фацціні (Бандінеллі, 59) — Бальданці (Хаас, 69) — Сатріано, Капуто