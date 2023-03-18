Італія

Півзахисник може змінити клуб вже влітку.

Півзахисник Фіорентини Софьян Амрабат привернув увагу багатьох клубів після вдалих виступів на чемпіонаті світу.

Як повідомляє видання Calciomercato, за футболіста найближчим трансферним вікном будуть боротися Барселона та Тоттенгем.

Каталонці вже намагались підписати Амрабата влітку 2022 року, проте трансфер зірвався.

Обидва клуби хочуть скористатись тим фактом, що контракт марокканця добігає кінця вже влітку 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Амрабат був готовий грати за Барселону безкоштовно.