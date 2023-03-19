Італія

Форвард Мілана прокоментував історичне досягнення.

Напередодні Мілан гостював у фріульського Удінезе в рамках двадцять сього туру італійської Серії A, однак так і не зміг зачепитись за очки.

Удінезе — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу 18.03.2023

Єдиний м’яч на рахунку "россонері" забезпечив результативний постріл нападника Златана Ібрагімовича з пенальті, який до того ж дозволив йому записати своєї ім’я до історії італійської першості в якості найбільш вікового автору голу.

Після завершення гри футболіст команди Стефано Пьолі залишив власний коментар із цього приводу.

"Алессандро Костакурта може залишити рекорд собі, бо мені він не потрібен. Я пишаюся тим, що потрапив до історії клубу, тому що Мілан — це великий клуб з великими здобутками та гравцями, які робили дивовижні речі на полі.

Те, що моє ім’я тепер серед їхніх, значить для мене дуже багато. Але цей гол не приніс очок, чого я прагнув більше, аніж здобуття якогось рекорду. Я також пишався бути капітаном, але гра пішла не так, як ми того хотіли.

Я почувався дуже добре на полі, хоча не виходив у стартовому складі 14 місяців. Головне — залишатись у хорошій формі. Якщо я почуватимусь так само добре, як сьогодні, і надалі, то я все зможу грати далі. Не сумніваюсь щодо власних здібностей.

Ісмаїл Беннасер перед грою прийшов до мене в роздягальні й сказав, що хоче, аби я був капітаном. Я сказав йому, що добре, я зніму з вас тиск і дозволю вам зосередитися на грі.

Я вважаю, що перша спроба пенальті також була хорошою, але воротар здійснив фантастичний сейв. Коли я отримав другий шанс, я думав, що власноруч заштовхаю м’яч у сітку, навіть якщо мені доведеться відправити туди воротаря разом із ним.

Існують два сценарії. Один чинний, коли ти хочеш стати чемпіоном Італії, а інший — коли ти граєш у статусі чемпіона Італії. Я бував у такій ситуації раніше. Коли ви граєте як чемпіони, кожна гра проти вас стає для вашого суперника фіналом кубка, вони позначають такі дні окремо в своєму календарі.

Минулого сезону було зовсім по-іншому, а тепер у нас тиск у кожному матчі, що нормально, коли ти борешся за трофеї. Треба бути напоготові, тому що кожен хоче перемогти чемпіонів. Подивіться на Удінезе , як вони святкували після голів, це було так, ніби вони забили у фіналі Кубка.

Наша команда не має досвіду гри в якості чемпіона Італії, тому ми й бачили ці злети та падіння. Ми не завжди були на вершині. Це не виправдання, це — пояснення різниці між тими, хто виграв, і тими, хто не виграв.

Очевидно, що всі хочуть грати в Лізі чемпіонів, але я не був готовий, коли прийшов час подавати заявку на цей турнір. Я поважаю цей вибір тренера. Усе, що я можу зробити зараз, це якнайкраще підготувати своїх колег до зустрічі, бути поруч із ними і робити те, що можу. Я вірю в цю команду, вони добре зіграють проти Наполі.

Я вважаю, що це дуже позитивно, тому що в Італії було семеро команд, які вийшли в 1/8 фіналу єврокубків, а тепер залишилось шестеро. Я вже кажу це як італієць! Це означає, що наступного року Серія А отримає більше очок до рейтингу.

Ліга добре розвивається, тому що колись люди казали, що Серія А не така яскрава, як Прем'єр-ліга, а коли Італія виграла Євро, вони мовчали. Тепер справи йдуть краще на клубному рівні, і це чудово.

Щодо мене, якщо я буду в хорошій формі, то я хочу продовжувати грати. Ті, хто пішов на пенсію й почувався при цьому здоровим, зазвичай шкодують про своє рішення. Я сильно страждав ці 14 місяців без футболу, тож це мій шанс надолужити цей час і повернутись до великого спорту", — заявив шведський виконавець.

У наступному турі Мілан гратиме в гостях проти Наполі.