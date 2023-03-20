Італія

Захисник Інтера прокоментував поразку від Ювентуса.

Міланський Інтер напередодні на власному полі поступився принциповому супернику в особі туринського Ювентуса в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 0:1 Відео голу та огляд матчу чемпіонату Італії

Захисник "змій" Маттео Дарміан, для якого ця гра стала 100 в футболці Інтера, після завершення зустрічі прокоментував враження від побаченого на полі.

"Хоча це була не фантастична гра суто з технічної точки зору, нам шкода, що ми так і не змогли зрівняти рахунок. Нічия була б більш справедливим результатом, якщо брати до уваги події на футбольному полі. Ювентус грав добре, але ми мали зіграти краще в своїх моментах.

Нам потрібно прогресувати та взяти на себе відповідальність за цю поразку. Зараз у нас за розкладом міжнародна пауза, під час якої ми почнемо працювати над собою, і вже після неї будемо прагнути продовжити наші найліпшим чином.

Для мене зрозуміло, що сталось під час голу суперників, багато відеокадрів та фотографій говорять самі за себе. Це ситуація, яка дійсно мала вплив на гру. Я одразу підняв руку після голу Костича, і, хоча я не був остаточно впевнений, у мене було сильне відчуття, що це були гра рукою з його боку.

Що ж до матчів збірних, то я щасливий, що мене викликали до національної команди. Це — нагорода за всі мої зусилля та відданість, яку я завжди демонструю в матчах за клуб під час кожного тижня. Носити італійську футболку — особливе відчуття. Це — мрія, яка справджується щоразу, коли ти її надягаєш", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти Фіорентини.