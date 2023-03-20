Італія

Керманич Інтера прокоментував поразку від Ювентуса.

Напередодні міланський Інтер на власному полі поступився принциповому супернику в особі туринського Ювентуса в рамках двадцять сьомого туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 0:1 Відео голу та огляд матчу чемпіонату Італії

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення зустрічі прокоментував враження від побаченого на полі.

"Ми пропустили гол, який мав бути незарахованим, але який у підсумку дозволив суперникам контролювати гру. Це — дуже серйозний епізод, що мав безпосередній вплив на події на полі.

Було нелегко грати проти Ювентуса в першому таймі, тому що в них було багато гравців у низькому захисті. У другому таймі наша команда тримала контроль над ситуацією та постійно створювала моменти.

Ми могли зіграти внічию, яка, на жаль, була б зумовлена ​​епізодами, які виникали через дії футболістів Ювентуса, але підсумковий результат не відображає навіть частку подій на полі.

Ми мали невеликі технічні помилки, але при цьому ми виходили з циклу важливих та складних матчів і певної кількості травм. Окремі моменти зробили різницю, але поразка, що мала місце, є неприпустимою.

Тепер нам доведеться спробувати працювати з тими, хто залишиться під час міжнародної павзи в клубі й відновити травмованих гравців. На нас очікує ще один довгий цикл матчів, і ми повинні бути до нього готові.

Сьогодні ввечері, на відміну від інших матчів, особливо не було проблем із грою. Єдиний м’яч суперників обумовив результат усієї гри. Ми добре підготувались до цієї зустрічі, і мені нічого сказати про ставлення команди", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти Фіорентини.