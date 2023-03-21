Італія

Керманич Лаціо висловився щодо колеги з Роми.

Минулими вихідними в Італії мало місце дуже запекле протистояння в рамках Дербі Вічного міста поміж римськими Лаціо та Ромою, яке завершилось мінімальною перемогою "орлів".

Лаціо — Рома 1:0 Відео голу та огляд матчу чемпіонату Італії

У цьому двобої могла отримати продовження історія відносин поміж двома досвідченими керманичами: Мауріціо Саррі та Жозе Моурінью, однак останнього відсторонили від команди під час проведення офіційних зустрічей.

Утім, головний тренер Лаціо навіть на тлі перемоги власної команди приділив трохи уваги останнім подіям довкола його колеги.

"Що поробиш, він такий, його треба залишити в спокої. Жозе — виставковий звір. І він завжди залишатиметься першим, хто втягне вас до якихось історій. Але я просто не хочу до них потрапляти.

Лаціо намагається стати великою командою, але шлях до цього ще дуже довгий. Чого нам не вистачає? Трохи послідовності в результатах. Щось не вийшло в чемпіонаті, потім — щось не вийшло в Кубку, потім — щось не вийшло в єврокубках. Ось такий у нас сезон.

Думаю, що в Лізі конференцій ми виступили невдало через свого роду несвідомий вибір команди на користь іншого турніру. Нам ще потрібно пройти довгий шлях до того моменту, поки ми не будемо обирати, де саме нам вигідніше зіграти в повну силу.

Що ж до італійського футболу загалом, то Манчіні тут правий. У кожної команди було б бажано мати італійський хребет, ідентичність, яку не дадуть тобі іноземці.

Чи є ця ідентичність у Лаціо? Ми намагаємося її створити, але я не знаю, чи вийде. Ми хочемо, щоб у команди була стала основа з італійців. Однак на дитячому рівні в нас навіть нема належної початкової школи, тож це дуже важко", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Лаціо гратиме в гостях проти Монци.