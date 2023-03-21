Італія

Відразу чотири футболісти отримали покарання від дисциплінарного комітету.

Федерація футболу Італії винесла дисциплінарні покарання п'ятьом футболістам за підсумками недільних матчів 27 туру Серії А. Про це повідомляє TMW.

Справи стосувалися двох матчів: у першій грі Лаціо мінімально обіграв Рому (1:0), а у другій Інтер поступився Ювентусу (0:1).

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо отримав два матчі дискваліфікації та штраф у розмірі п'яти тисяч євро за неспортивну поведінку стосовно суперника, який його спровокував.

Півзахисник Ювентуса Леандро Паредес отримав один матч бана та 10 тисяч євро за той самий інцидент.

Хавбека Роми Браяна Крістанте дискваліфікували на одну гру та оштрафували на 10 тисяч євро за свою поведінку в матчі з Лаціо. Захисник Роми Роджер Ібаньєс отримав один матч бана. При цьому обидва футболісти "вовків" отримали червоні картки.

Насамкінець захисник Адам Марушич отримав один матч дискваліфікації та 15 тисяч євро штрафу. Він також отримав червону картку у матчі з Ромою.

Раніше повідомлялося, що Моурінью та Лотіто посварилися після матчу Лаціо — Рома.