Італія

Італійці хочуть затримати майбутнього переможця Серії А а більш тривалий строк.

Наполі пропонує новий контракт на покращених умовах для Лучано Спалетті — повідомляє La Gazetta Dello Sport.

У клубі хочуть запропонувати тренеру нову угоду до 2025 року.

Зарплатня повинна становити в районі 4 мільйонів євро за сезон + бонуси.

Спалетті працює в клубі з минулого сезону.

Наразі його команда практично гарантувала собі золоті медалі у італійському чемпіонаті.