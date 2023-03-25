Італійці хочуть затримати майбутнього переможця Серії А а більш тривалий строк.
Лучано Спалетті - Getty Images
25 березня 2023, 18:23
Наполі пропонує новий контракт на покращених умовах для Лучано Спалетті — повідомляє La Gazetta Dello Sport.
У клубі хочуть запропонувати тренеру нову угоду до 2025 року.
Зарплатня повинна становити в районі 4 мільйонів євро за сезон + бонуси.
Спалетті працює в клубі з минулого сезону.
Наразі його команда практично гарантувала собі золоті медалі у італійському чемпіонаті.