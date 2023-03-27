Італія

Захисник повернеться в Барселону.

Мілан минулого літа на правах орендної угоди підписав захисника Барселони Сержіньйо Деста.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб не збирається підписувати американця на постійній основі.

Мілан має опцію викупу, проте не готовий її активувати.

У Сержіньйо Деста в цьому сезоні чотирнадцять матчів на клубному рівні, в яких він результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона не розраховує на Деста, тому майбутнє гравця під питанням.