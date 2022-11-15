Іспанія

Каталонці хочуть продати захисника.

Барселона відпустила Сержіньо Деста в Мілан на правах орендної угоди в минуле літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, якщо італійський клуб не активує опцію викупу гравця, тоді Барселона його виставить на продаж.

Стверджується, що "синьо-гранатові" не розраховують на представника збірної США.

Цього сезону Дест відіграв дев'ять поєдинків (усього 373 хвилини), в яких не зміг відзначитись результативними діями.

Нагадаємо, що раніше американський фулбек виявив бажання залишитись у Серії А на постійній основі.