Каталонці хочуть продати захисника.
Сержіньйо Дест, getty images
15 листопада 2022, 00:15
Барселона відпустила Сержіньо Деста в Мілан на правах орендної угоди в минуле літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, якщо італійський клуб не активує опцію викупу гравця, тоді Барселона його виставить на продаж.
Стверджується, що "синьо-гранатові" не розраховують на представника збірної США.
Цього сезону Дест відіграв дев'ять поєдинків (усього 373 хвилини), в яких не зміг відзначитись результативними діями.
Нагадаємо, що раніше американський фулбек виявив бажання залишитись у Серії А на постійній основі.