Аргентина

Чинний чемпіон Аргентини залишився без тренера.

Бока Хуніорс, який є чинним чемпіоном Аргентини, припинив співпрацю з головним тренером Уго Ібаррою, про це повідомляє пресслужба клубу.

"Спасибі за вашу відданість, відповідальність і дві зірки для нашої історії", — йдеться в повідомленні клубу.

Por tu compromiso, responsabilidad y dos estrellas para nuestra historia.



¡Gracias Negro! 💙💛💙 pic.twitter.com/Win7u2NS9Q — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 29, 2023

48-річний фахівець очолив Боку влітку 2022 року. Разом із клубом він виграв останній чемпіонат Аргентини.

Наразі команда знаходиться на 14-му місці чемпіонату. В березні команда не здобула жодної перемоги у внутрішній першості — дві поразки й одна нічия. При цьому Бока виграла Суперкубок країни та пробилась у 1/16 Кубку Аргентини.

За даними ЗМІ, місце Ібарри посяде Херардо Мартіно, який після ЧС-2022 залишив посаду головного тренера збірної Мексики.