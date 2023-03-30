Чинний чемпіон Аргентини залишився без тренера.
Уго Ібарра, твіттер Бока Хуніорс
30 березня 2023, 14:46
Бока Хуніорс, який є чинним чемпіоном Аргентини, припинив співпрацю з головним тренером Уго Ібаррою, про це повідомляє пресслужба клубу.
"Спасибі за вашу відданість, відповідальність і дві зірки для нашої історії", — йдеться в повідомленні клубу.
48-річний фахівець очолив Боку влітку 2022 року. Разом із клубом він виграв останній чемпіонат Аргентини.
Наразі команда знаходиться на 14-му місці чемпіонату. В березні команда не здобула жодної перемоги у внутрішній першості — дві поразки й одна нічия. При цьому Бока виграла Суперкубок країни та пробилась у 1/16 Кубку Аргентини.
За даними ЗМІ, місце Ібарри посяде Херардо Мартіно, який після ЧС-2022 залишив посаду головного тренера збірної Мексики.