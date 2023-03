Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія забив найкращий гол березня в Серії А, про це повідомляється на офіційному сайті ліги.

Вболівальники віддали найбільше голосів у соціальних мережах за гол грузинського вінгера Наполі у ворота Аталанти (2:0).

Khvicha Kvaratskhelia’s solo goal against Atalanta is the Serie A Goal of the Month for March.



No doubt 🪄



(via @SerieA)pic.twitter.com/8wIMmVfF7g