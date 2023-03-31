Італія

Нігерієць пропустить декілька важливих матчів.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтверджує, що Віктор Осімген, як очікується, буде виключений на пару тижнів, тому може пропустити дві з трьох ігор проти Мілана, а Хвічі Кварацхелії "не потрібен" новий контракт.

Осімген повернувся з Нігерії з нулем голів у двох іграх і травмою привідного м’яза лівого стегна.

Офіційно його перевірять наступного тижня, тому він пропустить недільну зустріч Серії А з Міланом, але Де Лаурентіс дав оновлену інформацію під час інтерв'ю журналістам на зустрічі Ліги Серії А.

"Ми сподіваємося, що він повинен вибути лише на пару тижнів", — сказав президент.

"Це ігри, де можливий будь-який результат, ніколи не можна знати та щось прогнозувати перед ними. У Мілана є чудові гравці, їм теж когось не вистачає, і ми сподіваємося, що це буде збалансований, цікавий матч для двох груп уболівальників. Це те, що повинен принести нам футбол.

Це смішно грати з однією командою тричі за місяць, особливо якщо ти в Європі і хочеш порівняти себе з найкращими на континенті. Було б краще, якби Мілан і Наполі зіграли з кимось іншим, але, на жаль, поки ми не змінимо УЄФА, ми всі будемо рабами Міністерства футболу. У Хвічі з нами п'ятирічний контракт, йому не потрібна нова угода. Журналісти завжди хочуть говорити про вульгарні речі, як-от гроші, а не про спортивне видовище".