Італія

Серб може покинути туринців.

Ювентус через покарання у вигляді зняття 15 балів навряд чи зможе завершити сезон в зоні Ліги чемпіонів, тому готується, що може втратити важливих гравців.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, туринці налаштовуються на продаж Душана Влаховича, проте хочуть отримати за гравця 120 мільйонів євро.

Зазначимо, що взимку 2022 року Влахович перейшов з Фіорентини до Ювентуса за 81,60 млн €. За цей час серб зіграв за Юве 45 матчів, в яких відзначився 19 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус може купити Гойлунда, якщо продасть Влаховича.