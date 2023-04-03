Італійця не цікавить перехід в Арсенал.
Мануель Локателлі, getty images
03 квітня 2023, 18:59
Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі вже довгий час цікавить представника англійської ліги — Арсенал.
Як повідомляє видання Calciomercato, італійський футболіст не планує покидати Ювентус, не дивлячись на інтерес лондонців.
В цьому сезоні півзахисник туринців відіграв 35 поєдинків, в яких відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник АПЛ, Манчестер Юнайтед, отримав відмову у трансфері Локателлі.