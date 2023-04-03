Італія

Італійця не цікавить перехід в Арсенал.

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі вже довгий час цікавить представника англійської ліги — Арсенал.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський футболіст не планує покидати Ювентус, не дивлячись на інтерес лондонців.

В цьому сезоні півзахисник туринців відіграв 35 поєдинків, в яких відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник АПЛ, Манчестер Юнайтед, отримав відмову у трансфері Локателлі.