Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу Кубка Італії, який пройде 4 квітня і розпочнеться о 22:00.

У рамках півфінального поєдинку Кубка Італії Ювентус на своєму полі зіграє проти Інтеру.

Ювентус — Інтер

4 квітня, вівторок, 22:00, стадіон Альянц, Турін. Головний арбітр зустрічі — Давіде Масса.

Ювентус на шляху до поточної стадії турніру здолав Монцу з рахунком 2:1, а потім впорався і з Лаціо. Туринці в важкому матчі здобули мінімальну перемогу. Для команди Аллегрі Кубок Італії — дуже хороша можливість виграти хоч щось у цьому сезоні, бо навряд підсумкове місце в чемпіонаті Італії стане для фанатів насолодою.

Інтер, своєю чергою, з труднощами подолав Парму з рахунком 2:1, а потім мінімально обіграв Аталанту завдяки голу Дарміана. Інтер все ще залишається в боротьбі за Лігу чемпіонів, проте досягти успіху буде вкрай важко.

Команда Сімоне Індзагі в останніх трьох матчах чемпіонату Італії зазнала три поразки, що не кращим чином вплинуло на позицію команди в турнірній таблиці.

Ювентус же навпаки набрав відмінну форму та виграв останні п'ять матчів в усіх турнірах. Вочевидь, туринці мають більше шансів на перемогу, проте кубкове змагання часто привносить сюрпризи.

За версією букмекерів, Ювентус — невеличкий фаворит зустрічі: перемога туринської команди оцінюється коефіцієнтом 2,30, а міланської — 3,1. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,30.

Статистика особистих зустрічей також каже на користь Ювентуса. З 2010 року туринці виграли 18 матчів, тоді як було зафіксовано вісім нічиїх та вісім перемог Інтера.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Погба, Бонуччі, Кайо, Кьєза — Шкрініяр, Чалханоглу, Дімарко

Поточна форма:

Особисті зустрічі: